В Казахстане изменены правила пересечения границы

Основные условия для иностранцев – соблюдение визовых требований.

Внесены изменения в порядок пересечения Государственной границы на период карантинных ограничений, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете Национальной безопасности.

1. Разрешен выезд граждан Республики Казахстан в страны с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение и въезд в Республику Казахстан гражданам указанных стран.

Основные условия для иностранцев – соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение и следовать из данной страны прямым рейсом.

Прямыми воздушными рейсами для въезда в Республику Казахстан также могут воспользоваться иностранцы, которым в соответствии с настоящим порядком разрешен въезд в страну.

2. Кроме того, разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан:

- иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Республику Казахстан вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

- владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в Республике Казахстан - при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечня и образцов документов, утверждаемых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

- родителям (опекунам или попечителям), сопровождающим несовершеннолетних граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях.

При выезде из страны гражданам Республики Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну куда планируется поездка.

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