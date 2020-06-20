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Свыше 2 тысяч сотрудников полиции следят за соблюдением карантинного режима в Алматы

Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан.

Фото : Pixabay20 июня 2020, 15:57

Полиция Алматы усиленно патрулирует территорию города на соблюдение введенных ограничений в местах массового скопления населения. В данных работах задействовано свыше 2 тыс. сотрудников полиции, передает zakon.kz.

Данная работа проводится во всех районах города. Так, к примеру, в Турксибском районе организованы 11 групп пешей патрульной службы полиции для контроля за соблюдением установленных ограничительных мер в местах массового скопления людей.

Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан: парков, скверов, набережных, округа торгово-развлекательных центров и др. Они закрыты. Вместе с тем активизирована разъяснительная работа с населением. Горожанам необходимо строго придерживаться санитарных и гигиенических норм, обязательно носить медицинские маски и не забывать о социальной дистанции.


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