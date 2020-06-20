В США решили отказаться от "уничижительного термина" эскимо

В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

Американский производитель мороженого Dreyer’s (подразделение совместного предприятия Nestle и частной инвестиционной компании PAI Partners) сменит название своего мороженого Eskimo Pie, так как сочло термин "эскимо" оскорбительным для эскимосов, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.

Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным, - объяснила Маркес.

По информации газеты, производитель эскимо последовал примеру нескольких других компаний, решивших сменить логотипы с изображением афроамериканцев.

По данным газеты, эскимо было придумано еще в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

Расовые протесты в США вспыхнули 25 мая, когда после грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд. Затем беспорядки прошли как минимум в 10 странах Европы и в Японии.

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