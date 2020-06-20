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Просил позвонить и сбегал с телефоном – полицейские задержали преступника

Сотрудниками криминальной полиции был задержан 26-летний гражданин Узбекистана.

Фото : Polisia.kz20 июня 2020, 16:44

Мошенник в Нур-Султане просил телефон для "срочного звонка" и скрывался. Полицейские задержали преступника, сообщает zakon.kz.

В полицию обратилась жительница столицы, с заявлением, что малознакомый парень на рынке таким образом похитил ее телефон.

Сотрудниками криминальной полиции был задержан 26-летний гражданин Узбекистана. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по факту мошенничества по статье 190 УК РК.

Телефон изъят и возвращен владелице.

Полицейские предупреждают граждан о распространенных способах мошенничества, одним из которым является просьба о "срочном звонке", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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