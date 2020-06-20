Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин.

В Нур-Султане проходит масштабная дезинфекция. Работами будут охвачены места массового скопления людей: парки, скверы, набережные, территории рынков, базаров, ТРЦ/ТД и т.д, сообщает zakon.kz.

Совместно с городскими службами в дезинфекции также принимают участие военные. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин.





Согласно постановлению городского санврача Жанны Пралиевой, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также должны провести дезинфекцию на рабочих местах, - говорится в сообщении акимата столицы.

Напоминаем, что 20-21 июня приостановлена работа общественного транспорта и всех предприятий, за исключением объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, аптек и продмагазинов у дома (график работы с 10 до 17ч). Также закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.



20-21 июня ограничено передвижение людей по городу, в том числе на личном автотранспорте, за исключением: до места работы (чья деятельность разрешена), в близлежащие аптеки, продмагазины, за получением медуслуг.

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