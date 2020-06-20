В Чехии вышел журнал с Гитлером-афроамериканцем на обложке

Сразу после этого Facebook заблокировал страницу журнала на 24 часа.

Чешский журнал Reflex поместил на свою обложку изображение фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с темной кожей и прической афро, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал 360°, на обложке изображен Адольф Гитлер в образе афроамериканца, а ниже - подпись: "Станем на колени перед всеми преступниками, которые обещают исправиться?".

Журнал раскритиковали правозащитники из разных стран. А Facebook заблокировал аккаунт главного редактора издания. Увидеть картинку все еще можно - на странице издания. В тексте поста сообщают, что журнал есть в продаже в печатном виде.

На сайте журнала его редактор лично рассказал, зачем поместил коллаж на обложку.

Я просто против всемирного антирасистского скандала, который спровоцировала смерть "нежного гиганта" Флойда - человека, который, в дополнение к другому красочному криминальному прошлому, сидел пять лет за вооруженное нападение на женщину на поздних сроках беременности. Я обеспокоен общим лицемерием и притворством борьбы с расизмом, - заявил Марек Стониш.

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