Один из обвиняемых, участвовавший в задержании Флойда, вышел под залог

Место заключение бывший правоохранитель покинул под залог в размере 750 тысяч долларов.

В субботу, 20 июня, из тюрьмы освободили второго из четырех экс-полицейских, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал CNN, место заключение бывший правоохранитель покинул под залог в размере 750 тысяч долларов.

В отличие от Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве, Кьюн проходит по более мягким статьям. Кьюну инкриминируется преступная халатность и пособничество в непредумышленном убийстве.

Джей-Александер Кьюн содержался в окружной тюрьме Хеннепина, штат Миннесота.

Еще один экс-сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.

С 25 мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией во многих городах Соединенных Штатов продолжаются акции протеста, переросшие в массовые беспорядки с поджогами и мародерством. Полицейские, задержавшие Флойда, были помещены под стражу.

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