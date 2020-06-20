Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Один из обвиняемых, участвовавший в задержании Флойда, вышел под залог

Место заключение бывший правоохранитель покинул под залог в размере 750 тысяч долларов.

Фото : Fanpage20 июня 2020, 19:03

В субботу, 20 июня, из тюрьмы освободили второго из четырех экс-полицейских, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал CNN, место заключение бывший правоохранитель покинул под залог в размере 750 тысяч долларов.

В отличие от Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве, Кьюн проходит по более мягким статьям. Кьюну инкриминируется преступная халатность и пособничество в непредумышленном убийстве.

Джей-Александер Кьюн содержался в окружной тюрьме Хеннепина, штат Миннесота.

Еще один экс-сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин обвиняется по трем пунктам: убийство 2-й степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство 3-й степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство 2-й степени в силу халатности, создающей необоснованный риск. Если его вина будет доказана, ему грозит многолетний срок заключения.

С 25 мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией во многих городах Соединенных Штатов продолжаются акции протеста, переросшие в массовые беспорядки с поджогами и мародерством. Полицейские, задержавшие Флойда, были помещены под стражу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты