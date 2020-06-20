В Нур-Султане частично перекроют улицу

С 20 по 23 июня планируется частичное перекрытие движения на улице Акмешит.

Жителям Нур-Султана необходимо заранее корректировать свой маршрут, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Акмешит на участке от улицы Кунаева до улицы Достык. В этой связи с 20 по 23 июня планируется частичное перекрытие движения, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, – отметили в ведомстве.

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