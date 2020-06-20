Антикор: Легкие деньги – тяжелые последствия

Задумывались ли вы о том, что ваши действия могут привести к плохим последствиям?

Творческая группа во главе с известным продюсером Максимом Акбаровым и талантливым перспективным режиссером Дарханом Тулегеновым презентовала новый социальный ролик, который направлен на то, чтобы каждый казахстанец задумался о своих действиях и дальнейших последствиях, сообщает zakon.kz.

Задумывались ли вы о том, что ваши действия могут привести к плохим последствиям? Все то, что вы делаете противоправное, так или иначе, оборачивается против вас же. Как бумеранг, цепляя всех близких вам людей. Не стоит делать то, что, как вам известно, неправильно. Обдумайте свои действия. Начните прямо сейчас. Коррупция разрушает не только твою страну, но и жизнь твоих близких!, - отмечается авторами ролика.

Основным посылом ролика является формирование среды всеобщего неприятия коррупции через социальные сети.

Видео призывает граждан к выбору жизни без коррупции и противостоянию ей.

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