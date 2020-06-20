Айдос Укибай рассказал о здоровье Елбасы
Повода для паники и беспокойства нет, - Айдос Укибай.
Фото : Акорда20 июня 2020, 20:20
Единство людей, их добрые и душевные пожелания придают силы Первому Президенту. Пресс-секретарь Первого Президента РК - Айдос Укибай, сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб, передает zakon.kz.
Елбасы читает все телеграммы и письма, будь они от лидеров других государств или от трудовых коллективов комбината. Для Нурсултана Назарбаева все письма одинаково дороги.
По словам пресс-секретаря Елбасы, повода для паники и беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.
18 июня у Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус. Первый Президент Казахстана ушел на самоизоляцию и продолжил работу дистанционно.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028397-9ed862c7b64e8e1d7da2a7cf193a61b4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...