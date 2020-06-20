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Си Цзиньпин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

С момента вспышки коронавирусной инфекции Китай и Казахстан проводили плодотворное антиэпидемиологическое сотрудничество.

Фото : Акорда20 июня 2020, 21:03

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил искренние сопереживания Первому Президенту Казахстана по случаю его заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.со ссылкой на сайт Елбасы.

С момента вспышки коронавирусной инфекции Китай и Казахстан проводили плодотворное антиэпидемиологическое сотрудничество, что подтверждает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства, а также служит ярким примером совместного противодействия пандемии для международного сообщества.

Убежден, что эпидемия будет побеждена, а двусторонние отношения получат новое, еще более продуктивное развитие. Я весьма ценю налаженную с Вами личную дружбу и искренне желаю Вам скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.


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