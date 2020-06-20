Си Цзиньпин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил искренние сопереживания Первому Президенту Казахстана по случаю его заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.со ссылкой на сайт Елбасы.

Убежден, что эпидемия будет побеждена, а двусторонние отношения получат новое, еще более продуктивное развитие. Я весьма ценю налаженную с Вами личную дружбу и искренне желаю Вам скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.