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Еще 132 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10671 человек.

Фото : public.tvzvezda.ru20 июня 2020, 21:44

В Казахстане еще 132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 15,

в городе Алматы - 5,

в городе Шымкент - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 4,

в Западно-Казахстанской области - 39,

в Мангистауской области - 3,

в Жамбылской области - 8,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 3,

в Карагандинской области - 31,

в Алматинской области - 19,

в Павлодарской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10671 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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