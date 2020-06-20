Еще 132 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10671 человек.

Фото : public.tvzvezda.ru

В Казахстане еще 132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 15, в городе Алматы - 5, в городе Шымкент - 2, в Восточно-Казахстанской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 39, в Мангистауской области - 3, в Жамбылской области - 8, в Костанайской области - 2, в Кызылординской области - 3, в Карагандинской области - 31, в Алматинской области - 19, в Павлодарской области - 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10671 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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