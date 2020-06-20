Еще 132 казахстанца вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10671 человек.
Фото : public.tvzvezda.ru20 июня 2020, 21:44
В Казахстане еще 132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 15,
в городе Алматы - 5,
в городе Шымкент - 2,
в Восточно-Казахстанской области - 4,
в Западно-Казахстанской области - 39,
в Мангистауской области - 3,
в Жамбылской области - 8,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 3,
в Карагандинской области - 31,
в Алматинской области - 19,
в Павлодарской области - 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10671 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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