В Алматы обеспечена готовность пунктов сдачи ЕНТ с учетом эпидемиологических требований

В дни проведения тестирования сотрудниками ДККБТУ будет проводиться контроль санитарно-эпидемиологического состояния пунктов проведения ЕНТ.

Завтра, 21 июня, в Алматы на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая состоится первый поток сдачи ЕНТ. Тестирование будут проходить 235 человек, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, а также для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ЕНТ будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с утвержденным алгоритмом.

Согласно совместному утвержденному плану городского Управления образования и Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы для снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на базе КазНПУ им. Абая, тестируемым созданы все условия для прохождения дезинфекции, состоящей из 5 этапов:

- установлены баррикадные ограничительные ленты и подготовлены 15 аудиторий с уменьшением количества тестируемых в аудиториях в 2 раза (на 50%), с целью сохранения дистанции между тестируемыми не менее 2 метров;

- тепловизоры;

- бактерицидные лампы и рециркулятор воздуха на каждую аудиторию);

- маски обычные для тестируемых;

- тоннель дезинфекции;

- машина скорой помощи;

- дезинфицирующие коврики;

- ящики для уничтожения использованных масок;

- санитайзеры;

- запасы масок и салфеток в медпункте;

- маски для членов Государственной комиссии.

Кроме того, все всех аудиториях имеются камеры видеонаблюдения.

В дни проведения тестирования сотрудниками ДККБТУ будет проводиться контроль санитарно-эпидемиологического состояния пунктов проведения ЕНТ.

Напомним, всего в Алматы ЕНТ планируют сдавать 14 972 человек, в том числе 9047 (97%) выпускников этого года и 5925 — это выпускники прошлых лет и колледжей.

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