Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка планировала стать губернатором

Убив ребенка и замуровав тело, женщина написала заявление о пропаже сына в полицию.

В Астрахани в пятницу, 19 июня, обнаружили тело 12-летнего Александра Парахнякова. Труп мальчика нашли забетонированным в подвале дома его старшего брата. Убийца – родная мать, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, в течение 3 месяцев мальчика разыскивали правоохранительные органы. Заявление о пропаже сына в полицию написали его родители. По их словам, 4 марта 2020 года ребенок ушел в школу и домой не вернулся. Водолазы несколько дней по заданию местного управления Следственного комитета искали тело ребенка в реке и ничего не обнаружили.

Оказалось, что жестокая расправа – дело рук родной матери подростка, бывшей народной избранницы Галины Морозовой. 4 марта Саша ушел гулять, но вечером домой не пришел. Мать ждала его всю ночь, а утром, когда загулявшийся с друзьями подросток наконец пришел домой, Галина не ограничилась словесным нагоняем. Женщина, привыкшая к решительным действиям, схватила тяжелую гантелю и ударила парня по голове.

В ходе следствия семья подростка неоднократно пыталась запутать правоохранителей, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Кроме того, родные постоянно опознавали мальчика по записям с камер видеонаблюдения, установленных в городе.

Как сообщает пресс-служба СК России, по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Мать задержана. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу.

Галина Морозова в прошлом была членом "Справедливой России" и планировала выдвигаться на выборах губернатора региона.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!