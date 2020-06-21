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В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Препарат не наносит вреда, однако специалисты считают маловероятным, что он принесет пользу больным коронавирусной инфекцией.

Фото : HaNoiTV21 июня 2020, 00:57

Американские национальные институты здравоохранения пришли к выводу, что препарат от коронавирусную инфекции гидроксихлорохин не помогает бороться с инфекцией, поэтому власти США решили прекратить клинические испытания, сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, данный препарат не наносит вреда, однако специалисты считают маловероятным, что он принесет пользу больным коронавирусной инфекцией.

Клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с болезнью, вызванной коронавирусом (COVID-19), были остановлены Национальными институтами здравоохранения, - говорится в заявлении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения решила остановить испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Такое решение было основано на трех параметрах, в числе которых собственные данные ВОЗ о лекарстве и результаты тестов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований показал отсутствие пользы от этого препарата.


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