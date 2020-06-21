В Германии установили первый памятник Ленину

В Гельзенкирхене был проведен опрос на тему установки статуи в городе, и 68 % его участников высказались за это.

В немецком городе Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Монумент вождю мирового пролетариата появился перед находящейся в Гельзенкирхене штаб-квартирой левоэкстремистской Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, инициатором выступила Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ). Памятник установлен перед партийной штаб-квартирой МЛПГ.

Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии – после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину, – рассказал официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.

В пресс-релизе партии о причинах установки скульптуры Ленина говорится:

"Это является ответом на недавнее переписывание истории Европейским парламентом и различными правыми правительствами по всей Европе, чтобы приравнять коммунизм к нацизму и возложить на Гитлера и Сталина ответственность за начало Второй мировой войны".

Петер Вайспфенинг отметил, что марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68 % его участников высказались за это.

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