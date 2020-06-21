В Рединге произошла резня после шествий - трое погибших
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан.
Фото : The Guardian21 июня 2020, 06:09
В английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.
Нападение произошло в центральном парке. Как сообщает полиция, в результате погибло три человека, еще двое получили ранения.
Мы в курсе сообщений об инциденте. Полиция на месте, проводится расследование, - говорится в сообщении управления полиции по региону долины реки Темзы.
В настоящее время задержанный находится под стражей.
Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 19 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter.
В настоящее время о связи инцидента с протестами неизвестно.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028411-f3e276b37fccde1a75a86d7cb9a071b0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...