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В Рединге произошла резня после шествий - трое погибших

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан.

Фото : The Guardian21 июня 2020, 06:09

В английском городе Рединг неизвестный устроил резню после шествий в поддержку чернокожего населения, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Нападение произошло в центральном парке. Как сообщает полиция, в результате погибло три человека, еще двое получили ранения.

Мы в курсе сообщений об инциденте. Полиция на месте, проводится расследование, - говорится в сообщении управления полиции по региону долины реки Темзы.

В настоящее время задержанный находится под стражей.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 19 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter.

В настоящее время о связи инцидента с протестами неизвестно.


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