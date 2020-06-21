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Лукашенко считает, что женщина не сможет возглавить Беларусь

Во время посещения Минского тракторного завода Лукашенко заявил, что "Конституция в стране не под женщину".

Фото : Сайт президента Беларуси21 июня 2020, 06:48

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что очень уважает женщин, но тем не менее считает, что они не способны возглавить страну из-за огромной нагрузки, которая ложится на плечи руководителя государства, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин, - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Глава Беларуси добавил, что его оппонентам вряд ли удастся противопоставить его женщинам. "Если бы не было женщин, я бы не был президентом", - уточнил Лукашенко.

Первоначально о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Беларуси девятого августа, заявили четыре женщины. Их инициативные группы были зарегистрированы среди 15 претендентов, изъявивших желание бороться за президентский пост. В дальнейшем одна из потенциальных кандидаток отказалась продолжать борьбу.


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