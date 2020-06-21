В захваченных кварталах Сиэтла произошла стрельба

Несколько кварталов центральной части Сиэтла заняты протестующими, которые объявили эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Там они решили построить "государство всеобщего счастья и справедливости".

В захваченной протестующими "Автономной зоне Капитолийского холма" в Сиэтле, штат Вашингтон, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и двое получили ранения, передает zakon.kz со ссылкой на на Newsweek.

По данным полиции, на которую ссылается издание, стрельба началась около 02.30 по местному времени в одном из центральных районов города. После сообщений о стрельбе правоохранители попытались проникнуть на территорию зоны, которую демонстранты города считают автономной, однако столкнулись с сопротивлением.

Один из пострадавших 19-летний юноша скончался от полученных ранений, еще двое человек госпитализированы. Установить личности стрелявших не удалось.

Личность стрелка на данный момент устанавливается.

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