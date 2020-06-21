Суд отказал Трампу в запрете книги Болтона

Судья постановил, что правительство США не смогло доказать, что издание сможет нанести непоправимый вред.

Просьба администрации главы Белого дома Дональда Трампа об остановлении публикации мемуаров экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона была отклонено судом Вашингтона, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Суд принял такое решение, поскольку не было доказано, что публикация нанесет непоправимый вред.

Американский судья отклонил просьбу администрации Трампа остановить публикацию мемуаров бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, - говорится в сообщении.

Судья Ройс Ламберт из окружного суда в Вашингтоне постановил, что правительство США "не смогло доказать, что издание сможет нанести непоправимый вред".

Книгу Болтона "Комната, где это произошло" должны издать 23 июня. В ней Болтон рассказывает о мотивах президента США в принятии решений на фоне желания снова победить на выборах.

Многие утверждения основываются на частных беседах, их правдивость невозможно проверить.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп заявил, что книга "составлена ​​из лжи и фальшивых историй".

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