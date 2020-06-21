За сутки в Казахстане выявили 446 зараженных COVID-19

Темп прироста составил - 2,7% среди симптомных носителей.

На 20 июня в Казахстане зарегистрировано 446 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Темп прироста составил - 2,7% среди симптомных носителей, - передает МВК по нераспространению COVID-19.

Заболевания зафиксированы в следующих регионах:

Северо-Казахстанская область - 26 (15,1%),

Акмолинская область - 22 (7,7%),

Восточно-Казахстанская область - 28 (7,6%),

Костанайская область - 14 (5,0 %),

Павлодарская область - 20 (4,5%),

Туркестанская область - 23 (4,1%),

Актюбинская область - 20 (3,4%),

Карагандинская область - 61 (3,4%),

Жамбылская область - 19 (3,3%),

Западно-Казахстанская область - 30 (2,7%),

город Шымкент - 32 (2,6%),

город Алматы - 66 (2,0%),

город Нур-Султан - 53 (1,7 %),

Кызылординская область - 8 (1,5%),

Алматинская область - 8 (1,4%),

Атырауская область - 16 (1,2 %),

Всего в стране подтверждено 17 225 случаев, из них:

в городе Алматы - 3358,

в городе Нур-Султан - 3245,

в Карагандинской области - 1839,

в Атырауской области - 1402,

️ в городе Шымкент - 1277,

в Западно-Казахстанской области - 1125,

в Актюбинской области - 610,

в Жамбылской области - 591,

в Туркестанской области - 578,

в Алматинской области - 573,

в Кызылординской области - 548,

в Павлодарской области - 469,

в Мангыстауской области -419,

в Восточно-Казахстанской области - 395,

в Акмолинской области - 306,

в Костанайской области - 292,

в Северо-Казахстанской области - 198.

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