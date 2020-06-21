За сутки в Казахстане выявили 446 зараженных COVID-19
Темп прироста составил - 2,7% среди симптомных носителей.
На 20 июня в Казахстане зарегистрировано 446 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Темп прироста составил - 2,7% среди симптомных носителей, - передает МВК по нераспространению COVID-19.
Заболевания зафиксированы в следующих регионах:
Северо-Казахстанская область - 26 (15,1%),
Акмолинская область - 22 (7,7%),
Восточно-Казахстанская область - 28 (7,6%),
Костанайская область - 14 (5,0 %),
Павлодарская область - 20 (4,5%),
Туркестанская область - 23 (4,1%),
Актюбинская область - 20 (3,4%),
Карагандинская область - 61 (3,4%),
Жамбылская область - 19 (3,3%),
Западно-Казахстанская область - 30 (2,7%),
город Шымкент - 32 (2,6%),
город Алматы - 66 (2,0%),
город Нур-Султан - 53 (1,7 %),
Кызылординская область - 8 (1,5%),
Алматинская область - 8 (1,4%),
Атырауская область - 16 (1,2 %),
Всего в стране подтверждено 17 225 случаев, из них:
в городе Алматы - 3358,
в городе Нур-Султан - 3245,
в Карагандинской области - 1839,
в Атырауской области - 1402,
️ в городе Шымкент - 1277,
в Западно-Казахстанской области - 1125,
в Актюбинской области - 610,
в Жамбылской области - 591,
в Туркестанской области - 578,
в Алматинской области - 573,
в Кызылординской области - 548,
в Павлодарской области - 469,
в Мангыстауской области -419,
в Восточно-Казахстанской области - 395,
в Акмолинской области - 306,
в Костанайской области - 292,
в Северо-Казахстанской области - 198.
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