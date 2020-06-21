В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8 845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 20 июня зарегистрировано 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Заболевшие зафиксированы в следующих регионах:
Акмолинская область - 43,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 77,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 52,
Западно-Казахстанская область - 37,
Кызылординская область - 22,
Карагандинская область - 50,
Костанайская область - 22,
Мангыстауская область - 2,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 38,
Павлодарская область - 19,
город Нур-Султан - 38,
город Алматы - 61,
город Шымкент – 91.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:
Акмолинская область – 219,
Актюбинская область - 288,
Алматинская область - 578,
Атырауская область - 924,
Восточно-Казахстанская область - 286,
Жамбылская область - 232,
Западно-Казахстанская область - 576,
Кызылординская область - 231,
Карагандинская область - 1302,
Костанайская область - 158,
Мангыстауская область - 260,
Северо-Казахстанская область - 206,
Туркестанская область - 421,
Павлодарская область - 110,
город Нур-Султан - 1023,
город Алматы - 1145,
город Шымкент - 886.
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