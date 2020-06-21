В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8 845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : Pixabay

В Казахстане за 20 июня зарегистрировано 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz. Заболевшие зафиксированы в следующих регионах: Акмолинская область - 43, Актюбинская область - 11, Алматинская область - 14, Атырауская область - 77, Восточно-Казахстанская область - 21, Жамбылская область - 52, Западно-Казахстанская область - 37, Кызылординская область - 22, Карагандинская область - 50, Костанайская область - 22, Мангыстауская область - 2, Северо-Казахстанская область - 18, Туркестанская область - 38, Павлодарская область - 19, город Нур-Султан - 38, город Алматы - 61, город Шымкент – 91. Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19: Акмолинская область – 219, Актюбинская область - 288, Алматинская область - 578, Атырауская область - 924, Восточно-Казахстанская область - 286, Жамбылская область - 232, Западно-Казахстанская область - 576, Кызылординская область - 231, Карагандинская область - 1302, Костанайская область - 158, Мангыстауская область - 260, Северо-Казахстанская область - 206, Туркестанская область - 421, Павлодарская область - 110, город Нур-Султан - 1023, город Алматы - 1145, город Шымкент - 886.

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