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В Казахстане зарегистрировали 616 бессимптомных носителей COVID-19

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8 845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

Фото : Pixabay21 июня 2020, 08:20

В Казахстане за 20 июня зарегистрировано 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Заболевшие зафиксированы в следующих регионах:

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 77,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 52,

Западно-Казахстанская область - 37,

Кызылординская область - 22,

Карагандинская область - 50,

Костанайская область - 22,

Мангыстауская область - 2,

Северо-Казахстанская область - 18,

Туркестанская область - 38,

Павлодарская область - 19,

город Нур-Султан - 38,

город Алматы - 61,

город Шымкент – 91.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 8845 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:

Акмолинская область – 219,

Актюбинская область - 288,

Алматинская область - 578,

Атырауская область - 924,

Восточно-Казахстанская область - 286,

Жамбылская область - 232,

Западно-Казахстанская область - 576,

Кызылординская область - 231,

Карагандинская область - 1302,

Костанайская область - 158,

Мангыстауская область - 260,

Северо-Казахстанская область - 206,

Туркестанская область - 421,

Павлодарская область - 110,

город Нур-Султан - 1023,

город Алматы - 1145,

город Шымкент - 886.


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