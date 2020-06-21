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Трамп призвал сажать на год в тюрьму за сожжение американского флага

Протестующие в Соединенных Штатах неоднократно сжигали флаг страны.

Фото : Pixabay21 июня 2020, 09:06

Президент США Дональд Трамп призвал принять закон, согласно которому за поджог американского флага будут наказывать годом тюремного заключения, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Сейчас американское законодательство не запрещает сжигать флаг, поскольку это право защищено первой поправкой конституции страны о свободе слова.

Два дня назад левые радикалы в Портленде (штат Орегон) снесли статую Джорджа Вашингтона, обернули ее в американский флаг и подожгли американский флаг, - заявил Трамп.

По словам Трампа, необходимо принять закон, "что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год".

По всем американским штатам пронеслась волна протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.


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