Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе Julien's Auctions в США за рекордные $6 млн, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter аукционного дома.

В заявлении указывается, что инструмент продали за $ 6 010 000, что стало новым мировым рекордом для гитар. При этом изначально данный лот оценивался в $1–2 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал акустической гитаре Martin D-35 одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которую продали чуть более чем за $1 млн в июне 2019 года.

Тогда был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!



