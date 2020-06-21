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Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн

Предыдущий рекорд принадлежал акустической гитаре Martin D-35 одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которую продали чуть более чем за $1 млн в июне 2019 года.

Фото : zimbio.com21 июня 2020, 09:23

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе Julien's Auctions в США за рекордные $6 млн, передает zakon.kz со ссылкой на Twitter аукционного дома.

В заявлении указывается, что инструмент продали за $ 6 010 000, что стало новым мировым рекордом для гитар. При этом изначально данный лот оценивался в $1–2 млн.

Предыдущий рекорд принадлежал акустической гитаре Martin D-35 одного из лидеров группы Pink Floyd Дэвида Гилмора, которую продали чуть более чем за $1 млн в июне 2019 года.

Тогда был побит рекорд, ранее установленный гитарой Эрика Клэптона.


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