Авиабомбу комплекса "Золотая Орда" испытали в США

Сроки окончания испытаний по оценке возможностей оружия запланированы на конец 2020 года.

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда", передает zakon.kz со ссылкой на Forbes.

Бомба была впервые выпущена истребителем F/A-18E/F Super Hornet.

Издание отмечает, что это оружие, которое относится к комплекс полуавтономному высокоточному оружию, "изменит правила игры".

Сроки окончания испытаний по оценке возможностей оружия запланированы на конец 2020 года.

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