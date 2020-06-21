Авиабомбу комплекса "Золотая Орда" испытали в США
Сроки окончания испытаний по оценке возможностей оружия запланированы на конец 2020 года.
Фото : Raytheon21 июня 2020, 09:52
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда", передает zakon.kz со ссылкой на Forbes.
Бомба была впервые выпущена истребителем F/A-18E/F Super Hornet.
Издание отмечает, что это оружие, которое относится к комплекс полуавтономному высокоточному оружию, "изменит правила игры".
Сроки окончания испытаний по оценке возможностей оружия запланированы на конец 2020 года.
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