Президент Египта призвал военных готовится к вторжению в Ливию

Главными целями вмешательства будет защита 1,2 тыс. км западной границы страны, а также восстановление стабильности в Ливии, заявил ас-Сиси.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал армию страны быть готовой к действиям за рубежом. Он отметил, что Каир имеет право и должен защищаться от "прямых угроз" и "террористических ополченцев и наемников", которых поддерживают другие государства, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ - или, если это необходимо, за пределами наших границ, - обратился к военным ас-Сиси.

Ранее Египет выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет.

Известно, что в Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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