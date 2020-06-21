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Стартовало голосование на выбор лучшего эскиза мурала "Олимпиада начинается с детства"

Победитель будет объявлен сегодня.

Фото : Pixabay21 июня 2020, 11:22

Национальный Олимпийский комитет объявил о начале голосования на выбор победителя в специальном конкурсе эскизов мурала "Олимпиада начинается с детства", передает zakon.kz.

Он приурочен празднованию Международного Олимпийского дня. В нем принимают участие регионы Казахстана. Каждый участник подготовил видеозапись процесса разрисовки полотна. Эскиз должен раскрывать указанную выше тему - "Олимпиада начинается с детства". Всего получено 12 масштабных работ.

И сегодня, 21 июня, в прямом эфире интерактивного марафона был дан старт голосованию. Выбрать лучшую по вашему мнению работу можно на сайте НОК Казахстана в специальном разделе, посвященному Международному Олимпийскому дню.

Победитель будет объявлен также сегодня. Не забывайте переходить на сайт, оставлять свой голос. И может именно в вашем регионе появится на стене одного из домов эскиз победителя.


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