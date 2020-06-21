В Алматы продолжается масштабная дезинфекция

Всего за первый день было продезинфицировано 469 объекта, задействовано 75 единиц техники и 194 дезинфекторов.

С 08:00 21 июня начался второй день дезинфекции мест массового посещения горожан. Работы планируется завершить в 18:00 текущего дня, передает zakon.kz.

Отметим, всего за первый день было продезинфицировано 469 объекта, задействовано 75 единиц техники и 194 дезинфекторов.

По состоянию на 18:00 20 июня обработаны:

В Алатауском районе - 8 рынка, 11 торговых центров, 5 фитнес центра, 2 сквера.

В Алмалинском районе - 6 рынка, 22 торговых центров, 27 фитнес центра, 4 стадиона, 1 парк, 22 сквера, 10 пешеходных зон, 2 набережные, 11 подземных и 1 надземный переход, 6 детских и спортивных площадок вдоль улиц.

В Ауэзовском районе - 4 рынка, 34 торговых центров, 32 фитнес центров, 1 парк, 11 сквера, 1 набережная, 1 пешеходная зона.

В Бостандыкском районе - 14 торговых центров, 7 супермаркетов, 50 фитнес центров, 3 парка,1 сквер, 1 бульвар, 2 набережные.

В Жетысуском районе - 16 рынков, 9 торговых центров, 6 супермаркетов, 15 фитнес центров, 1 парк.

В Медеуском районе - 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес центров, 2 парка, 16 скверов, 7 бульваров.

В Наурызбайском районе - 2 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес центров, 1 парк, 1 сквер, 3 детских и спортивных площадок, 2 зеленые зоны.

В Турксибском районе - 6 рынков, 10 фитнес центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная.



В связи с усилением карантинных мер в городе Алматы 20-21 июня 2020 года и закрытием торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, запланированы работы по массовой дезинфекции.

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