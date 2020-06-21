Аскар Мамин поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником

Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин поздравил казахстанских медицинских работников с профессиональным праздником, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Уважаемые медицинские работники Казахстана, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значение профессии медика для общества и развития государства. Вы помогаете сохранять и укреплять здоровье людей. Спасая жизнь человека и улучшая ее качество, оберегаете благополучие всего казахстанского народа.

В это непростое время вы находитесь на передовом рубеже борьбы с пандемией коронавируса и своим ежедневным самоотверженным трудом показываете пример высокого чувства ответственности и долга, подтверждая гуманность и благородство профессии медицинского работника.

Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов и благополучия, - сказал Мамин.