Нигматулин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил представителей отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника, передает zakon.kz.
Поздравление от имени депутатов Мажилиса Нурлан Нигматулин опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter.
От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником. Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья и терпения, - написал Спикер Мажилиса.
По словам Нурлана Нигматулина, День медицинского работника стал поистине всенародным праздником. Вклад каждого медика в охрану здоровья казахстанцев огромен.
Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником.— Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) June 21, 2020
Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд!
Желаю вам крепкого здоровья и терпения!
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