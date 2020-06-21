Нигматулин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил представителей отечественного здравоохранения с Днем медицинского работника, передает zakon.kz.

Поздравление от имени депутатов Мажилиса Нурлан Нигматулин опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter.

От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником. Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья и терпения, - написал Спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, День медицинского работника стал поистине всенародным праздником. Вклад каждого медика в охрану здоровья казахстанцев огромен.

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником.

Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд!

Желаю вам крепкого здоровья и терпения! — Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) June 21, 2020

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