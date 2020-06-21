Белорусская милиция применяла удушения при задержании протестующих

На записи трансляции сотрудники ДПС удерживают лежащего животом на асфальте. Один их них придавил шею мужчины коленом.

В Беларуси жестко задержали одного из участников акции протеста, применив удушающий прием, передает zakon.kz со ссылкой на "Говорит Москва".

На записи трансляции сотрудник ДПС коленом удерживает шею задержанного, лежащего животом на асфальте. Рядом с ним находятся еще двое милицейских, удерживающих мужчину. К правоохранителям периодически подходят обычные граждане, пытающиеся помешать им.

Инцидент произошел в городе Ганцевичи Брестской области. Там задержали не менее десяти местных жителей, а также двоих журналистов.

Такой же удушающий прием стал причиной смерти Джорджа Флойда, гибель которого привела к массовым протестам и беспорядкам в США и Евросоюзе.

В последние дни по всей Беларуси проходят массовые протесты против задержания активистов и кандидатов в президенты. За последние сутки МВД Беларуси сообщило о 270 задержанных.

В Белоруссии милиционер коленом прижал шею задержанного на акции протеста. Это произошло в городе Ганцевичи Брестской области. Там задержали не менее 10 местных жителей, а также двух журналистов, которые вели прямую трансляцию https://t.co/QYSSvub65N pic.twitter.com/AIFQiSTFup — #говоритмосква (@govoritmsk) June 20, 2020

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