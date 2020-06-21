Коалиция во главе с США объявила об уничтожении трех террористических лагерей
Лагеря были ликвидированы в рамках операции "Непоколебимая решимость".
Фото : Pixabay21 июня 2020, 13:09
Международная коалиция во главе с США ликвидировала три лагеря "Исламского государства" (запрещена в Казахстане) на территории Ирака, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Лагеря были ликвидированы в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводят США и ее союзники в Ираке и Сирии с 2014 года.
В координации с правительством Ирака самолеты Коалиции уничтожили три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня, - говорится в заявлении Штаба.
В середине июня в Госдепартаменте заявили, что США намерены продолжать вывод своих войск из Ирака в связи со снижением террористической угрозы со стороны ИГ.
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