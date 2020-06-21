Министерство обороны Казахстана рассказало о должниках военного городка

Среди потребителей имеется небольшое количество злостных неплательщиков, которые не производят оплату более 10 лет.

Министерство обороны прокомментировало ситуацию с задолжниками коммунальных услуг военного городка в Восточно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Котельная, обеспечивающая горячим водоснабжением и отоплением жилые дома пгт. Ново-Ахмирово функционирует на твердом топливе (угле). Топливо для котельной не бесплатное и приобретается за счет средств бюджета, которые подлежат возмещению потребителями путем оплаты потребленных услуг.

Коммунальные услуги, а именно услуги отопления и водоснабжения, оказывается Усть-каменогорской РЭЧ на основании тарифов утвержденных Департаментом комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области.

Отопление объектов, не имеющих военного назначения, не входит в функции Министерства обороны. В этой связи, с целью осбождения армии от не свойственных функций проводятся работа по передаче коммунальных объектов, а именно котельной №105 в пгт.Ново-Ахмирово в ведение местных исполнительных органов.

Ежемесячно РЭЧ выставляются счет-фактуры по начисленным коммунальным услугам, в которых указаны реквизиты республиканского бюджета для оплаты услуг в доход государства.

Между тем, среди потребителей имеется небольшое количество злостных неплательщиков, которые не производят оплату более 10 лет, отказываются подписывать договора и уведомления о необходимости оплатить задолженность.

Большая часть квартир в данных жилых домах уже приватизирована. При обращении жильцов в местные исполнительные органы с заявлением на приватизацию жилья, необходимо представить справки с РЭЧ об отсутствии задолженности по коммунальным услугам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!