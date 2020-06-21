В Алматы 42 объекта предпринимательства нарушили карантин за 20 июня
Им выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены административные штрафы.
В Алматы 20 июня в вечернее время проведены рейды в составе представителей Управления предпринимательства, СЭС, МПС, акиматов районов, по выявлению нарушений работы объектов предпринимательства в период карантина, передает zakon.kz.
Всего были выявлены нарушения на 42 объектах:
1) Алатауский район - 4 объектов:
- Кафе "Лейла", ул. Емцова 14;
- Кафе "Эмиль" ул.Немировича - Данченко, 1а;
- Кафе "Ким- ган-сан" ул. Фадеева 5;
- Кафе "Шах" ул. Немировича - Данченко 26/2.
2) Алмалинский район - 10 объектов:
- Кафе "Cafe Leffe" ул. Толе би, 63;
- Кафе "Якорь" ул. Толе би, 74;
- Кафе "Пинта" ул.Гоголя, 169;
- Кафе "Альберто" ул. Гоголя, 144;
- Кафе "Вахтангури" ул. Гоголя 157;
- Кафе "Shavlego" ул. Наурызбай батыра, 76/78;
- Кафе "Тандыр" ул. Наурызбай батыра, 65;
- Gastro bar "ZTB" ул. Жамбыла, 77;
- Кафе "Steak & Ноокаh "Sababa";
- Кафе "Finik" ул. Желтоксан, 148.
3) Ауэзовский район - 4 объектов:
-кафе "My town", мкр. Алмас 2;
-кафе "Ай", мкр. Алмас 4;
-кафе "Луна", мкр. Алмас 5;
-компьютерный клуб "Sky sport", ул. Саина 18
4) Бостандыкский район – 13 объектов:
- Столовая "Элефант", ул.Тимирязева д.42.
- Столовая "Тушпара", ул.Тимирязева д.75
- Кафе "Orient", ул.Тимирязева д.42
- Сеть ресторанов быстрого обслуживания "McDonald's" ул.Тимирязева д.38/3
- Ресто-бар "Мята Platinum", ул.Тимирязева д.38/1
- Сеть кафе быстро питания "Mr.Donerci", ул.Ауэзова д.181
- Кафе "Пинта", ул.Ауэзова д.84а
- Сеть кафе быстрого питания "Bahandi burger", ул.Ауэзова д.140
- Сеть ресторанов быстрого питания "Brother's Burger", ул. Ауэзова д.134
- Кафе быстрого питания "Пловхана", ул. Ауэзова д.134
- Кафе "Мармарис", ул.Ауэзова д.175/1
- Кафе "Мармарис", ул.Ауэзова д.179
- Бар "Craft bar", пр.Абая д.68.
5) Медеуский район – 10 объектов:
- Бар "бла бла", ул. Сатпаева, 1а
- Ресторан "Белладжио", ул. Керей Жанибек хандар, 197
- Ресторан "Казак ауыл", ул. Керей Жанибек хандар, 586
- Винная лавка, ул. Шевченко, 18
- Бродвей бургер, ул. Валиханова, 170
- Бар Бармаглот, ул. Валиханова, 170
- Крем Брюле, ул. Валиханова, 170
- Кинотеатр "violet rooms", ул. Сатпаева, 2
- Ресторан "Алаша", ул. Оспанова, 20
- ресторан "Манана", пр. Достык, 535
8) Турксибский район – 1 объект:
- Кафе "Жемчужное", ул. Жансугурова 277
Всем вышеуказанным объектам были выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены административные штрафы по ст. 462 КОаП РК.
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