В Алматы 42 объекта предпринимательства нарушили карантин за 20 июня

Им выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены административные штрафы.

В Алматы 20 июня в вечернее время проведены рейды в составе представителей Управления предпринимательства, СЭС, МПС, акиматов районов, по выявлению нарушений работы объектов предпринимательства в период карантина, передает zakon.kz.

Всего были выявлены нарушения на 42 объектах:

1) Алатауский район - 4 объектов:

- Кафе "Лейла", ул. Емцова 14;

- Кафе "Эмиль" ул.Немировича - Данченко, 1а;

- Кафе "Ким- ган-сан" ул. Фадеева 5;

- Кафе "Шах" ул. Немировича - Данченко 26/2.

2) Алмалинский район - 10 объектов:

- Кафе "Cafe Leffe" ул. Толе би, 63;

- Кафе "Якорь" ул. Толе би, 74;

- Кафе "Пинта" ул.Гоголя, 169;

- Кафе "Альберто" ул. Гоголя, 144;

- Кафе "Вахтангури" ул. Гоголя 157;

- Кафе "Shavlego" ул. Наурызбай батыра, 76/78;

- Кафе "Тандыр" ул. Наурызбай батыра, 65;

- Gastro bar "ZTB" ул. Жамбыла, 77;

- Кафе "Steak & Ноокаh "Sababa";

- Кафе "Finik" ул. Желтоксан, 148.

3) Ауэзовский район - 4 объектов:

-кафе "My town", мкр. Алмас 2;

-кафе "Ай", мкр. Алмас 4;

-кафе "Луна", мкр. Алмас 5;

-компьютерный клуб "Sky sport", ул. Саина 18

4) Бостандыкский район – 13 объектов:

- Столовая "Элефант", ул.Тимирязева д.42.

- Столовая "Тушпара", ул.Тимирязева д.75

- Кафе "Orient", ул.Тимирязева д.42

- Сеть ресторанов быстрого обслуживания "McDonald's" ул.Тимирязева д.38/3

- Ресто-бар "Мята Platinum", ул.Тимирязева д.38/1

- Сеть кафе быстро питания "Mr.Donerci", ул.Ауэзова д.181

- Кафе "Пинта", ул.Ауэзова д.84а

- Сеть кафе быстрого питания "Bahandi burger", ул.Ауэзова д.140

- Сеть ресторанов быстрого питания "Brother's Burger", ул. Ауэзова д.134

- Кафе быстрого питания "Пловхана", ул. Ауэзова д.134

- Кафе "Мармарис", ул.Ауэзова д.175/1

- Кафе "Мармарис", ул.Ауэзова д.179

- Бар "Craft bar", пр.Абая д.68.

5) Медеуский район – 10 объектов:

- Бар "бла бла", ул. Сатпаева, 1а

- Ресторан "Белладжио", ул. Керей Жанибек хандар, 197

- Ресторан "Казак ауыл", ул. Керей Жанибек хандар, 586

- Винная лавка, ул. Шевченко, 18

- Бродвей бургер, ул. Валиханова, 170

- Бар Бармаглот, ул. Валиханова, 170

- Крем Брюле, ул. Валиханова, 170

- Кинотеатр "violet rooms", ул. Сатпаева, 2

- Ресторан "Алаша", ул. Оспанова, 20

- ресторан "Манана", пр. Достык, 535

8) Турксибский район – 1 объект:

- Кафе "Жемчужное", ул. Жансугурова 277

Всем вышеуказанным объектам были выданы противоэпидемические постановления, составлены протокола и наложены административные штрафы по ст. 462 КОаП РК.

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