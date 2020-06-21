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Как сдают ЕНТ в Нур-Султане

Все участники прошли пять этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.

Фото : Министерство образования Казахстана21 июня 2020, 14:34

Сегодня, 21 июня, в Казахстане у выпускников школ стартовала сдача ЕНТ, передает zakon.kz.

Все участники прошли пять этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: прохождение через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, замер температуры, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок. При запуске и рассадке тестируемых соблюдается расстояние не менее 2 метров.

Каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха. Аудитории заполнены на 35%, в каждой присутствуют 10-18 человек. В прошлом году в одной аудитории в среднем находились 50 абитуриентов.

В этом году по всей стране 131 755 человек проявили желание сдать ЕНТ, из них 111 109, или 82 %, – выпускники школ текущего года. В целом, несмотря на карантин, по сравнению с прошлым годом количество выпускников, желающих сдать ЕНТ, увеличилось на 12%.


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