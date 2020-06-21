В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели – 10 719 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz21 июня 2020, 14:52
В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Шымкент - 10,
в Атырауской области - 24,
в Костанайской области - 1,
в Павлодарской области - 2,
в Восточно-Казахстанской области - 7,
в Мангистауской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 10 719 человек от COVID-19.
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