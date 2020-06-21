В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 10 719 человек от COVID-19.

В Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Шымкент - 10,

в Атырауской области - 24,

в Костанайской области - 1,

в Павлодарской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 7,

в Мангистауской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 10 719 человек от COVID-19.

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