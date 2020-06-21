Бауыржан Байбек отметил труд медицинских работников
"Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой "перезагрузки" человеческих ценностей", - Байбек.
Фото : -21 июня 2020, 15:02
Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником, передает zakon.kz.
Первый зампред написал обращение в Instagram:
Сегодня тысячи врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и других работников здравоохранения встречают профессиональный праздник - День медицинского работника - на передовой, в борьбе с коронавирусом.
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Беспрецедентная ситуация возлагает на наших медиков колоссальную ответственность и оказывает огромное давление, вызванное ожиданиями общества. Вот уже несколько месяцев, без выходных, в круглосуточном режиме, они проявляют по-настоящему героическое мужество и преданность клятве Гиппократа.
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Партия "Nur Otan" всегда поддерживает наших врачей, в том числе через совершенствование законодательства в сфере здравоохранения. Буквально недавно депутатами нашей фракции были одобрены новые положения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", направленные на декриминализацию врачебных ошибок и повышение статуса медицинского работника. Работу в данном направлении мы будем продолжать и дальше.
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Дорогие медицинские работники! Перед лицом реальной угрозы все убедились еще раз, насколько ваша профессия трудна, но очень благородна. Следуя призванию, вы рискуете своим здоровьем, ежедневно спасаете жизни тысяч людей!
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Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой "перезагрузки" человеческих ценностей, пересмотра привычного жизненного уклада. Люди вновь осознали, что значат труд Учителя или Врача.
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Пользуясь случаем, от всей души благодарю каждого из вас. Спасибо за беззаветное служение людям и любимому делу! Мы вместе!
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