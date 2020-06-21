Бауыржан Байбек отметил труд медицинских работников

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой "перезагрузки" человеческих ценностей", - Байбек.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником, передает zakon.kz.

Первый зампред написал обращение в Instagram:

Сегодня тысячи врачей, медсестер, лаборантов, фельдшеров и других работников здравоохранения встречают профессиональный праздник - День медицинского работника - на передовой, в борьбе с коронавирусом.

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Беспрецедентная ситуация возлагает на наших медиков колоссальную ответственность и оказывает огромное давление, вызванное ожиданиями общества. Вот уже несколько месяцев, без выходных, в круглосуточном режиме, они проявляют по-настоящему героическое мужество и преданность клятве Гиппократа.

Дорогие медицинские работники! Перед лицом реальной угрозы все убедились еще раз, насколько ваша профессия трудна, но очень благородна. Следуя призванию, вы рискуете своим здоровьем, ежедневно спасаете жизни тысяч людей!

Пользуясь случаем, от всей души благодарю каждого из вас. Спасибо за беззаветное служение людям и любимому делу! Мы вместе!

Партия "Nur Otan" всегда поддерживает наших врачей, в том числе через совершенствование законодательства в сфере здравоохранения. Буквально недавно депутатами нашей фракции были одобрены новые положения в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", направленные на декриминализацию врачебных ошибок и повышение статуса медицинского работника. Работу в данном направлении мы будем продолжать и дальше.Сегодня мы с вами являемся свидетелями общемировой "перезагрузки" человеческих ценностей, пересмотра привычного жизненного уклада. Люди вновь осознали, что значат труд Учителя или Врача.

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