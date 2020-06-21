Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой

Заявления об ответственности Советского Союза в развязывании войны могу отразиться на отношениях между Украиной и Россией, предупредил российский президент.

Президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В рамках документального проекта Россия. Кремль. Путин, фрагмент которого был показан на телеканале Россия-1, у Путина спросили о том, как он относится к высказываниям Зеленского о войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.

Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны, - заявил Путин.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

На этой неделе Путин опубликовал в американском издании National Interest статью о Второй мировой войне.

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