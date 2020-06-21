Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Путин осудил Зеленского за слова о Второй мировой

Заявления об ответственности Советского Союза в развязывании войны могу отразиться на отношениях между Украиной и Россией, предупредил российский президент.

Фото : пресс-служба Кремля21 июня 2020, 16:00

Президент России Владимир Путин заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой могут негативно сказаться на отношениях между странами, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В рамках документального проекта Россия. Кремль. Путин, фрагмент которого был показан на телеканале Россия-1, у Путина спросили о том, как он относится к высказываниям Зеленского о войне и о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях двух стран.

Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны, - заявил Путин.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу в январе.

На этой неделе Путин опубликовал в американском издании National Interest статью о Второй мировой войне.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты