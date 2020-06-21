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Президент Сербии пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Позвольте мне выразить искреннюю поддержку, с уверенностью в том, что всегда свойственные Вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее коронавируса, - Александр Вучич.

Фото : Акорда21 июня 2020, 16:02

Александр Вучич пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Позвольте мне выразить искреннюю поддержку, с уверенностью в том, что всегда свойственные Вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее коронавируса.

Надеюсь, что скоро всему международному сообществу, с помощью взаимопонимания и солидарности, удастся преодолеть пандемию и вернуться на путь беспрепятственного социально-экономического развития.

С искренними пожеланиями скорейшего выздоровления, примите заверения в моем самом высоком уважении, - говорится в телеграмме.

18 июня, стало известно, что Елбасы заразился коронавирусной инфекцией.


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