Президент Сербии пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Александр Вучич пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Надеюсь, что скоро всему международному сообществу, с помощью взаимопонимания и солидарности, удастся преодолеть пандемию и вернуться на путь беспрепятственного социально-экономического развития.

С искренними пожеланиями скорейшего выздоровления, примите заверения в моем самом высоком уважении, - говорится в телеграмме.