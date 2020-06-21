Пропавшего в Костанайской области 8-летнего мальчика нашли мертвым

Вместе с полицией его искали волонтеры.

8-летнего пропавшего ранее мальчика нашли мертвым, сообщает zakon.kz.

Как пишет Alau.kz, Руслан Тайкин, пропал 20 июня в Федоровском районе Костанайской области. Он ушел из дома кататься на скейтборде. Последний раз видели на улице Ауэзова в поселке Федоровка.

Вместе с полицией его искали волонтеры.

Мальчика нашли мертвым, тело из воды вытащили водолазы. Призываем родителей не оставлять детей без присмотра, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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