Пропавшего в Костанайской области 8-летнего мальчика нашли мертвым
Вместе с полицией его искали волонтеры.
Фото : news.1777.r21 июня 2020, 16:44
8-летнего пропавшего ранее мальчика нашли мертвым, сообщает zakon.kz.
Как пишет Alau.kz, Руслан Тайкин, пропал 20 июня в Федоровском районе Костанайской области. Он ушел из дома кататься на скейтборде. Последний раз видели на улице Ауэзова в поселке Федоровка.
Вместе с полицией его искали волонтеры.
Мальчика нашли мертвым, тело из воды вытащили водолазы. Призываем родителей не оставлять детей без присмотра, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028443-ebbe027e3181c49935a106eda1295ce6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...