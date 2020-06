В Штутгарте мародеры устроили погром - пострадали более 10 полицейских

В немецком Штутгарте в ночь на воскресенье, 21 июня, сотни хулиганов, передвигавшихся малыми группами, устроили погром в центре города. В результате беспорядков пострадали несколько полицейских, сообщает zakon.kz.

Как передает DW, беспорядки начались около полуночи "ситуация полностью вышла из-под контроля".

На видеозаписях, курсирующих в соцсети Twitter, видно, как молодые люди разбивают ногами витрины магазинов и вырывают из мостовой булыжники. Хулиганы также растаскивали товары из разгромленных магазинов.

