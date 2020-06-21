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В Штутгарте мародеры устроили погром - пострадали более 10 полицейских

Сообщается, что причиной послужила полицейская проверка в центре города в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков.

Фото : haqqin.az21 июня 2020, 17:12

В немецком Штутгарте в ночь на воскресенье, 21 июня, сотни хулиганов, передвигавшихся малыми группами, устроили погром в центре города. В результате беспорядков пострадали несколько полицейских, сообщает zakon.kz.

Как передает DW, беспорядки начались около полуночи "ситуация полностью вышла из-под контроля".

Это было настоящее бесчинство, - заявил представитель полиции.

На видеозаписях, курсирующих в соцсети Twitter, видно, как молодые люди разбивают ногами витрины магазинов и вырывают из мостовой булыжники. Хулиганы также растаскивали товары из разгромленных магазинов.

Участники беспорядков совершали "агрессивные нападения" на полицейских, разбивали витрины и грабили магазины. По данным местной радиостанции SWR, был практически полностью разграблен магазин ювелирных изделий, а также магазин мобильных телефонов.

На место прибыли свыше 200 сотрудников полиции, в том числе из других городов Баден-Вюртемберга, был задействован полицейский вертолет.

Сообщается, что причиной послужила полицейская проверка в центре города в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков.


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