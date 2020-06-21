В Киеве прогремел мощный взрыв в жилом доме

Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

В многоэтажном доме в Киеве, расположенном на проспекте Григоренко, произошел взрыв. Возможной причиной инцидента называют газ, сообщает zakon.kz.

Как передает Страна.ua со ссылкой на пресс-службу госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате были разрушены перекрытия четырех этажей.

Дом сильно поврежден, части стен и конструкций здания обрушились. На месте происшествия много спасателей, медики, полиция. Части конструкции упали на припаркованные автомобили, а окна вынесло на расположенную рядом спортивную площадку.

В 10:47 спасатели нашли на месте взрыва под плитой тело погибшего мужчины. Трех человек удалось вытянуть из-под завалов.

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