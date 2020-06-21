Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил медработников с праздником

Тот, кто спас человека, подобен тому, кто спас все человечество.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Накануне Дня медицинского работника Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил врачей и всех других специалистов в сфере здравоохранения с их профессиональным праздником.

- Медицина – это очень ответственная и благородная сфера, - подчеркнул Верховный муфтий. - В Священном Коране говорится, тот, кто спас человека, подобен тому, кто спас все человечество (сура "Трапеза", 32 аят). Нет сомнений, что люди в белых халатах находятся на передовой линии спасения человечества от опасности. Особенно это видно сегодня, когда в Казахстане, как и во многих странах мира, объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Работники здравоохранения, рискуя своей жизнью и здоровьем, неустанно лечат больных вот уже несколько месяцев. Некоторые специалисты в ходе своей работы заразились инфекционными заболеваниями. Они жертвуют своей жизнью ради спасения жизни других...

Говоря об этом, Верховный муфтий отметил: "В этот день я хотел бы еще раз выразить особую благодарность всем медицинским работникам, которые делают все возможное, чтобы спасти жизни людей. Желаю вам и вашим близким счастья, успехов, здоровья, терпения, благополучия! Пусть Всемогущий Господь приумножит ваш сауап за ваши добрые дела на благо страны и здоровья граждан! Пусть наша страна достойно преодолеет это испытание, и все наши граждане пребудут во здравии и благополучии! Амин!".

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