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Испания открыла границы для жителей стран Евросоюза

Граждан стран Шенгенской зоны будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.

Фото : Flickr21 июня 2020, 18:39

Власти Испании 21 июня ослабили карантин, связанный с пандемией коронавируса, и открыли границу страны с некоторыми ограничениями, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила в Twitter министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес.

Страна запланировано открыла границы для въезда гражданам Евросоюза и Шенгенской зоны, а также завершила режим чрезвычайного положения.

Граждан стран из этой зоны будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.

В частности, с полуночи по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.

При этом не все страны ЕС открыли границы с Испанией. Так, власти соседней Португалии объявили, что граница с их стороны будет открыта не ранее 1 июля.

Режим ЧП был введен в Испании три месяца назад на фоне вспышки заболеваемостью коронавирусом в стране. На сегодня в стране зафиксированы 293 018 случаев заболевания, 28 322 человека умерли.


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