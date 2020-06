Испания открыла границы для жителей стран Евросоюза

Власти Испании 21 июня ослабили карантин, связанный с пандемией коронавируса, и открыли границу страны с некоторыми ограничениями, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила в Twitter министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес.

From 21 June we open our borders & lift quarentene measure for ???????? & Schengen area countries including UK ???????? (???????? 1 July)



With sanitary checks at the border



We urge everyone 2 strictly follow health recommendations #SpainForSure @SpainMFA