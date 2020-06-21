Нападение с ножом в британском Рединге признали терактом

В результате происшествия три человека скончались на месте, еще двое серьезно ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Три человека были зарезаны насмерть, еще несколько получили ранения в британском городе Рединг в результате нападения выходца из Ливии. Нападение расследуется как теракт, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на контртеррористическое отделение полиции. При этом накануне власти утверждали, что нападение не было связано с терроризмом.

Правоохранители заявили о задержании подозреваемого, он находится под стражей.

Нападение произошло в субботу в 19:00 по местному времени в парке Форбери. По словам очевидцев, мужчина, выкрикивая неразборчивые слова, набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь, а потом совершил нападение на другую группу людей.

По предварительным данным, в результате происшествия три человека скончались на месте, еще двое серьезно ранены и находятся в крайне тяжелом состоянии.

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