Вышел покататься в море на доске – пропавшего в Актау мужчину подобрал танкер

Для поисковых работ привлекли пять спасателей дежурной смены

43-летний местный житель вышел в море на сапборде, но на берег так и не вернулся. Для поиска были привлечены спасатели и водолазы, сообщает zakon.kz.

Lada.kz пишет, что инцидент произошел на базе отдыха "Чайка" в ночь на 21 июня.

В дежурную часть "101" информация поступила в 02:00. Для поисковых работ привлекли пять спасателей дежурной смены. Позже на место направили вторую группу из шести спасателей, из которых четверо водолазы. Но поиски ничего не дали.

Позже стало известно, что пропавшего мужчину подобрал танкер "Казахстан". Он сильно замерз, его приводят в чувство. Спасатели выехали за ним, - рассказал заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ГУ СПиАСР ДЧС МО КЧС МВД Бауыржан Мырзагул.

Справочно: Сапборд - специальная доска для катания по волнам.

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