Япония намерена аннулировать план размещения ПРО США у себя в стране

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов.

Правительство Японии намерено аннулировать план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал NHK, такое решение будет принято на предстоящем заседании Совета национальной безопасности.

Премьер-министр Синдзо Абэ и ответственные министры с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения, — отмечает телеканал.

Ранее глава японского министерства обороны Таро Коно объявил, что процесс развертывания наземных систем ПРО в префектурах Акита и Ямагути приостановлен до 2023 года. По словам министра, такое решение было принято, поскольку изменения, которые надо будет внести для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребуют слишком больших затрат времени и денег.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.

Правительство Японии стало обсуждать, как заполнить "оборонный вакуум". Одним из вариантом было предложение о покупке крылатых ракет большой дальности. Синдзо Абэ отметил, что дальнейшую стратегию безопасности Японии рассмотрят летом.

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