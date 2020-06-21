В Атырауской области за выходные утонули два человека

Как правило, погибшие купаются в необорудованных для этого местах.

21 июня в Атырауской области зафиксирован второй случай гибели человека на воде за выходные, сообщает zakon.kz.

Портал Мой Город передает, что в 13-ти километрах от города Атырау в селе Талгайран, на реке Урал утонул мужчина, плававший в не оборудованном для купания месте. ДЧС Атырауской области в течение часа искали тело погибшего. В 17:05 тело 20-летнего мужчины было найдено и извлечено из воды.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 20 июня в Актогайском сельском округе Махамбетского района утонул машинист насосной станции РГП "Казводхоз". Спасатели в 13:50 нашли тело 31-летнего мужчины и извлекли его из воды.

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