Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырауской области за выходные утонули два человека

Как правило, погибшие купаются в необорудованных для этого местах.

Фото : mgorod.kz21 июня 2020, 21:23

21 июня в Атырауской области зафиксирован второй случай гибели человека на воде за выходные, сообщает zakon.kz.

Портал Мой Город передает, что в 13-ти километрах от города Атырау в селе Талгайран, на реке Урал утонул мужчина, плававший в не оборудованном для купания месте. ДЧС Атырауской области в течение часа искали тело погибшего. В 17:05 тело 20-летнего мужчины было найдено и извлечено из воды.

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 20 июня в Актогайском сельском округе Махамбетского района утонул машинист насосной станции РГП "Казводхоз". Спасатели в 13:50 нашли тело 31-летнего мужчины и извлекли его из воды.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты