Еще 178 казахстанцев вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10897 человек.

Фото : NikopolNews

В Казахстане еще 178 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 42, в городе Шымкент - 2, в Западно-Казахстанской области - 32, в Мангистауской области - 15, в Жамбылской области - 24, в Кызылординской области - 5, в Карагандинской области - 17, в Атырауской области - 7, в Северо-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 3, в Алматинской области - 11, в Актюбинской области - 19. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10897 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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