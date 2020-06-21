Еще 178 казахстанцев вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10897 человек.
Фото : NikopolNews21 июня 2020, 21:33
В Казахстане еще 178 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 42,
в городе Шымкент - 2,
в Западно-Казахстанской области - 32,
в Мангистауской области - 15,
в Жамбылской области - 24,
в Кызылординской области - 5,
в Карагандинской области - 17,
в Атырауской области - 7,
в Северо-Казахстанской области - 1,
в Туркестанской области - 3,
в Алматинской области - 11,
в Актюбинской области - 19.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 10897 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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