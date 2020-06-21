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Количество скончавшихся от коронавируса казахстанцев достигло 120 человек

Оба недавно скончавшихся - алматинцы.

Фото : Kauno diena21 июня 2020, 22:30

В Казахстане зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Оба скончавшихся - алматинцы.

Мужчина 1960 года рождения, Мужчина 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 120 случаев с летальным исходом, говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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